Adana'da cezaevinden kaçan cinayet hükümlüsü, İzmir'de yakalandı
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Adana'da cezaevinden kaçan cinayet hükümlüsü, İzmir'de yakalandı

03.10.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:02
Adana'da cezaevinden kaçan cinayet hükümlüsü, İzmir'de yakalandı

ADANA'da işlediği cinayet nedeniyle hüküm giyen, cezasını çektiği cezaevinden yaklaşık 10 ay önce firar eden A.G.İ. ile hakkında 6 suçtan arama kaydı bulunan A.G.İ.'nin ağabeyi V.İ., İzmir'in Menemen ilçesinde yakalandı.

ADANA'da işlediği cinayet nedeniyle hüküm giyen, cezasını çektiği cezaevinden yaklaşık 10 ay önce firar eden A.G.İ. ile hakkında 6 suçtan arama kaydı bulunan A.G.İ.'nin ağabeyi V.İ., İzmir'in Menemen ilçesinde yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'da, 2008 yılında T.C.Ç.'yi öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen, cezasını çektiği cezaevinden yaklaşık 10 ay önce cezaevinden kaçan A.G.İ.'nin, İzmir'in Menemen ilçesinde, ağabeyi V.İ.'ye ait evde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Seyrek Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki kardeşi gözaltına aldı. Yapılan incelemede A.G.İ.'nin 10 aydır kılık değiştirerek gizlendiği, ağabeyi V.İ.'nin ise hakkında yaralama ve başkasına ait banka ile kredi kartının kullanılması suçlarından 6 farklı arama kaydının bulunduğu belirlendi.Jandarmaya götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Adana'da cezaevinden kaçan cinayet hükümlüsü, İzmir'de yakalandı
Adana'da cezaevinden kaçan cinayet hükümlüsü, İzmir'de yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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