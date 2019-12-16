Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı
Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Cinayetten 29 yıl hapse mahkum edilen Resul Yolcu (37), bir süre önce Kozan Cezaevinden kaçtı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Ekip, hükümlünün merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki evde kaldığını belirledi.
Yolcu, evden çıktığı sırada bölgede önlem alan ekiplerce yakalandı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen Yolcu, yeniden cezaevine gönderildi.