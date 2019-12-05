Adana'da Ceyhan Belediye binasında çıkan yangın söndürüldü
Adana'da, Ceyhan Belediyesinin hizmet binasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Adana'da, Ceyhan Belediyesinin hizmet binasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Binanın 4'üncü katından dumanların yükselmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve İlçe Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu, belediyeye gelerek soğutma çalışmalarını izledi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.