Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 10 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde dolu yadı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 10 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde dolu yadı.

İlçeye bağlı Göller Yaylası Ketsem mevkisinde sağanağın ardından başlayan ve 10 dakika boyunca etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ceviz büyüklüğünde olan dolu taneleri, zeminin beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu.

Dolunun herhangi bir zarara yol açmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın