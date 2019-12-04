Adana'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı
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Adana'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı

Adana'da polis tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

04.12.2019 23:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:30
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı

'da tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi çevresi ve ara sokaklarında şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Helikopter destekli ekipteki 2 narkotik dedektör köpeğin de katıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. Denetimlerde bir ruhsatsız tabanca ve buna ait şarjör ile 15 mermi, bir ruhsatsız av tüfeği, 2 kesici ve delici alet ile 24 gram esrar ele geçirildi.

Kontrollerde ayrıca 5 araç trafikten men edildi, kurallara uymayan 61 aracın sürücüsüne ise 27 bin 240 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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