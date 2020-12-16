Adana'da çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı

Adana'da, çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-14 Aralık'ta huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yapılan uygulamalarda 57 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulamalarda maske takmayan, sosyal mesafe kuralını ihlal eden, karantina kuralına uymayan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere de para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven