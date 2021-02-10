Adana'da çeşitli suçlardan aranan 24 zanlı yakalandı
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Adana'da çeşitli suçlardan aranan 24 zanlı yakalandı

10.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:48
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 24 zanlı yakalandı

Adana'da jandarma ekipleri, yaptığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheliyi yakaladı.

Adana'da jandarma ekipleri, yaptığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, terör ve kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacıyla görev bölgesinde uygulama yaptı.

Uygulamada, 3 bin 480 kişi kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin bazılarının üstünde yapılan aramada, 110 gram esrar, 145 gram tütün, 10 litre sahte içki ve kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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