Adana'da cep telefonu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
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Adana'da cep telefonu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Adana'da 23 kaçağı cep telefonu ele geçirilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

05.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:18
Adana'da cep telefonu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

'da 23 kaçağı cep telefonu ele geçirilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi Depboy Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetim sırasında durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

Zanlının yanındaki kutuyu inceleyen ekipler, 23 gümrük kaçağı cep telefonu buldu.

Bunun üzerine zanlı gözaltına alındı. Polis, olayla bağlantılı olduğunu belirlediği bir kişiyi daha yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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