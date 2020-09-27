Cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

27.09.2020 10:01 | Son Güncelleme: 27.09.2020 10:16

Adana'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesinde depo olarak kullanılan bir eve operasyon düzenledi.

Polis kamerasının da kaydettiği operasyonda, ilk aramalarda kaçak ürünlere rastlanmadı. Ekibin adreste yaptığı detaylı inceleme sonucu kullanılmayan bir vestiyerin arkasında gizli oda bulunduğu tespit edildi.

Kapıyı açan ekip, gizli odada çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu buldu.

Öte yandan, ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik park alanında şüphe üzerine durdurup arama yaptığı bir araçta kaçak cep telefonları ele geçirdi.

Depoda ve araçta gümrük kaçağı 878 cep telefonu ele geçiren ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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