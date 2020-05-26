Adana'da cemaatla namaz kılınacak camilerde yapılacak çalışmalar belirlendi Adana'da, cemaatla namaz kılınacak camilerle ilgili yapılacak çalışmalar belirlendi.

Adana'da, cemaatla namaz kılınacak camilerle ilgili yapılacak çalışmalar belirlendi.

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirilen toplantıda, 29 Mayıs'tan itibaren cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazlarının kılınacağı camiler ve alanlar belirlendi, hazırlıklar ve çalışmalar ele alındı.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 16 Mart'tan itibaren bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verildiğini anımsatarak, "Ancak sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Kabine Toplantısında alınan karar doğrultusunda camilerimizde belirlenen kurallar çerçevesinde 29 Mayıs'tan itibaren cemaatle yeniden namaz kılınacak. Toplantımızda bu kararla ilgili ilimizde yaptığımız çalışmaları ve yapacağımız tüm faaliyetleri ayrıntılı bir şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.

Vali Demirtaş, Adana genelinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının cemaatle kılınacağı camilerle alanların kaymakamlıkların internet siteleri ve sosyal medya hesapları ile muhtarlar ve ilçe müftülükleri aracılığıyla duyurulacağını kaydetti.

Vali Yardımcısı Zafer Öz de gerçekleştirdiği sunumda, cami ve mescitlerde cemaatle yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazlarının kılınacağını, diğer vakitlerde de namaz kılmak isteyenler için camilerin açık tutulacağını belirtti.

Öz, cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin her gün temizleneceğini, klima ve havalandırmaların çalıştırılmayacağını, kapı ve camların açık tutularak caminin sürekli havalandırılmasının sağlanacağını, abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin kapalı tutulacağını, maske kullanmanın zorunlu tutulacağını aktardı.

Kaynak: AA