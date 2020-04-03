Adana'da çekiciyle otomobil çalan iki şüpheli tutuklandı Adana'da çekiciyle çaldıkları otomobilin parçalarını aynı model başka bir araca takarken yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Adana'da çekiciyle çaldıkları otomobilin parçalarını aynı model başka bir araca takarken yakalanan iki şüpheli tutuklandı. Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yılmaz (47), park halindeki otomobilinin çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, incelediği güvenlik kameraları kayıtlarından otomobilin çekiciye yüklenerek çalındığı tespit etti. Otomobilin Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir oto tamirciye götürüldüğünü belirleyen polis adrese operasyon yaptı. Polis, iş yerindeki A.İ. (21) ve Z.Ö'yü (20), çalıntı otomobilin parçalarını aynı model hasarlı başka bir araca takarken yakaladı. Hasarlı aracın sahibi olduğu belirlenen A.İ. ve tamirci Z.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin otomobili çekiciyle çalması bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Kaynak: AA