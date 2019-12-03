Adana'da çatışan tarafların kurşununa hedef olan kadının ölmesine ilişkin dava

03.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:12

Adana'da yoldan geçerken çatışan tarafların kurşununa hedef olan bir kadının ölmesine, bir kadının da yaralanmasına neden oldukları iddia edilen 9 sanıktan birinin 17 yıl 11 ay, 6'sının ise beşer ay hapisle cezalandırıldığı, 2'sinin de beraat ettiği dava, olay yerinde keşif yapılmadığı gerekçesiyle yeniden görülmeye başlandı.

Adana Bölge Adliyesi 4. Ceza Dairesi'nin kararı üzerine Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya 17 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum edilen tutuklu sanık İbrahim Kusen tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme başkanı, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin ocak ayında verilen kararı olay yerinde keşif yapılmadığı gerekçesiyle bozduğunu söyleyip bozma kararıyla ilgili taraflara söz hakkı verdi.

Sanıklar İbrahim Kusen ve Ersin E, eski savunmalarını tekrarladıklarını belirterek, karara uyulup olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

İbrahim Kusen'in avukatı da, müvekkilinin işlemediği bir suçtan dolayı cezaevinde yattığını ifade ederek, "Müvekkilimin cezaevinde psikolojisi bozuldu, ailesi mağdur oldu. Bu suçu işlemediği keşif sonrasında belli olacaktır. Maktül ile müvekkilimin bulundukları yer arasında 100 metre vardır. Fişeği yapan firmanın teknik elemanı verdiği raporda, fişeğin 32-35 metrede öldürücü gücü olduğunu rapor etmiştir." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Kusen'in tutukluluğunun devamına ve olay yerinde sanığın da katılmasıyla birlikte keşif yapılmasına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 26 Aralık 2016'da İbrahim Kusen'in sokakta av tüfeğiyle havaya ateş etmesi nedeniyle komşusuyla arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Açılan ateş sonucu yoldan geçen Hatice Kazma (67) hayatını kaybetmiş, Gül Kazma yaralanmıştı. Mahkeme heyeti, ocak ayında yapılan duruşmada, sanıklardan Kusen'i "öldürme, yaralama ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan" 17 yıl 11 ay hapisle cezalandırmış, sanıklardan 6'sını "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan" beşer ay hapisle cezalandırıp hükmün açıklamasının geri bırakılmasına, iki sanığın ise beraatine karar vermişti.

Kaynak: AA