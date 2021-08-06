Adana'da "çarşaflı hırsızlar" otobüste kullandıkları biniş kartından yakalandı
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Adana'da "çarşaflı hırsızlar" otobüste kullandıkları biniş kartından yakalandı

Adana'da 'çarşaflı hırsızlar' otobüste kullandıkları biniş kartından yakalandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da bir evden 70 bin lira para ile yaklaşık 80 bin lira değerinde altın çalan çarşaflı 3 şüpheliden 2'si, halk otobüsünde kullandıkları biniş kartı sayesinde yakalandı.

Adana'da bir evden 70 bin lira para ile yaklaşık 80 bin lira değerinde altın çalan çarşaflı 3 şüpheliden 2'si, halk otobüsünde kullandıkları biniş kartı sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, F.U. (39), kısa bir süre önce eşini kaybeden arkadaşı Aynur E'nin (59) merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki evine gitti.

Aynur E'nin altınlarının bulunduğunu öğrenen F.U, evin anahtarını kopyalayarak kız kardeşi A.U. ve arkadaşı H.Y. ile hırsızlık planı yaptı.

F.U, arkadaşı Aynur E'yi arayarak dışarıda buluşmaya çağırdı, A.U. ve H.Y. de yüzlerinin görülmemesi için giydikleri çarşafla eve giderek 70 bin lira ve yaklaşık 80 bin lira değerindeki 4 altın bilezik ile kolyeyi alarak kaçtı.

Eve döndüğünde altınları ve parasının yerinde olmadığını fark eden Aynur E, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların tespiti için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, kadınların hırsızlıktan sonra otobüste kullandığı biniş kartının, yakın zamanda başka bir toplu taşıma aracında kullanıldığını tespit etti. Aracın güvenlik kamera kayıtlarındaki incelemenin ardından zanlıların kimliği belirlendi.

Polis, adreslerine baskın yaptığı kadınlardan F.U. ve H.Y'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinde parayı bölüştüklerini ve borçlarını ödediklerini iddia eden şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlı A.U'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin çarşaf giyerek hırsızlık yaptıkları evin bulunduğu apartmana gelmesi ve daha sonra otobüse binmeleri güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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