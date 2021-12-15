Adana'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, sürücüler yaralandı.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, sürücüler yaralandı.
Ömer Uçan (62) idaresindeki 46 N 2655 plakalı otomobil, Tepecikören Mahallesi'nde karşı yönden gelen Arif Boran (72) yönetimindeki 26 UK 773 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüleri, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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