Adana'da çantasında 1 kilo 320 gram esrar bulunan kişi tutuklandı - Haberler
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Adana'da çantasında 1 kilo 320 gram esrar bulunan kişi tutuklandı

AA, Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da çantasında 1 kilo 320 gram esrar bulunan kişi tutuklandı

Adana'da polis ekiplerince çantasında 1 kilo 320 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da polis ekiplerince çantasında 1 kilo 320 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığını belirlediği Ş.S'yi (45) takibe aldı.

Ekipler, şüphelinin bindiği aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı kontrol noktasında durdurarak arama yaptı.

Zanlının sırt çantasını inceleyen ekipler, 4 pakette 1 kilo 320 gram esrar buldu.

Bunun üzerine Ş.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Tarsus, Polis, Adana, Esrar, Güncel, Haber

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