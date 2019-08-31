Adana'da cankur ekibi kaza yaptı5 yaralı
Adana'da CANKUR ekibi kaza yaptı5 yaralıAdana'da, trafik kazasına müdahaleye giden CANKUR ekibini taşıyan araç kaza yaptı, meydana gelen olayda 5 kişi yaralandı.
Adana'da CANKUR ekibi kaza yaptı5 yaralı
Adana'da, trafik kazasına müdahaleye giden CANKUR ekibini taşıyan araç kaza yaptı, meydana gelen olayda 5 kişi yaralandı.
Kaza, Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik kazasına giden 01 ETS 91 plakalı CANKUR aracı, Ferhat Suren'in kullandığı 06 DT 7425 kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle, CANKUR aracı, kavşakta çiçek dikmek için görevli getiren park halindeki Adana Büyükşehir Belediyesine ait minibüse çarparak devrildi. Meydana gelen olayda 5 kişi yaralandı.
Yaralılar çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.