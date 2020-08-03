ADANA'DA CAN PAZARI; SU KUYUSUNA GİREN 4 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMASINDA 1'İNİN CESEDİNE ULAŞILDI
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ADANA'DA CAN PAZARI; SU KUYUSUNA GİREN 4 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMASINDA 1'İNİN CESEDİNE ULAŞILDI

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde 1'i kadın 4 kişi, su kuyusu açtığı sırada yaklaşık 25 metre derinlikte mahsur kaldı.

ADANA'DA CAN PAZARI; SU KUYUSUNA GİREN 4 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMASINDA 1'İNİN CESEDİNE ULAŞILDI
03.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:52

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde 1'i kadın 4 kişi, su kuyusu açtığı sırada yaklaşık 25 metre derinlikte mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması başlattı. Bu sırada 1 kişinin cesedine ulaşıldı.

Olay, öğleden sonra Salbaş Mahallesi Bozcalar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, su çıkarmak için kuyu kazan bir kişi, metan gazından etkilenince içeride kaldı. Onu kurtarmaya çalışan 1'i kadın 3 kişi daha kuyuya girince çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. 4 kişiyi kurtarma çalışmaları başladı. 1 kişinin cesedine ulaşıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Çağlar ÖZTÜRK-Gülşah ÖZGEN/ADANA,


Kaynak: DHA

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