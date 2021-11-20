Adana'da çamurcun ve sakarmeke avlayan kişiye 12 bin lira ceza verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da çamurcun ve sakarmeke avlayan kişiye 12 bin lira ceza verildi

AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel
Adana'da çamurcun ve sakarmeke avlayan kişiye 12 bin lira ceza verildi

Adana'da yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen kişiye 12 bin 360 lira ceza uygulandı.

ADANA (AA) - Adana'da yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen kişiye 12 bin 360 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, yasa dışı avcılığa karşı koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.

Kontrolde, süresi dışında, yasak şekilde ve belgesiz halde avlanan bir kişi tespit edildi.

Yasa dışı 9 çamurcun ve 3 sakarmeke avladığı belirlenen kişiye 12 bin 360 lira ceza verildi.

Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde soruşturma genişletildi! Aile bireyleri ve yakınlarının ifadeleri alınıyor

Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde soruşturma genişletildi! Aile bireyleri ve yakınlarının ifadeleri alınıyor

 Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

 Son dakika haber! Tunceli'de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber! Tunceli'de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı

AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title