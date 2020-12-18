Adana'da camını kırdıkları kamyonetten 21 bin lira çalan 2 zanlı yakalandı
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Adana'da camını kırdıkları kamyonetten 21 bin lira çalan 2 zanlı yakalandı

18.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:49
Adana'da camını kırdıkları kamyonetten 21 bin lira çalan 2 zanlı yakalandı

Adana'da, camını kırdıkları kamyonetin torpidosundan 21 bin lira çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Adana'da, camını kırdıkları kamyonetin torpidosundan 21 bin lira çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, 10 Aralık'ta merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde, sürücüsü Mehmet Oktan'ın camiye gitmesinin ardından park halindeki kamyonetten 21 bin lira çalınmasıyla çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, bir hafif ticari araçla Oktan'ın kullandığı kamyonetin yaklaşık 10 kilometre takip edildiğini belirledi.

Polis, "ikiz plaka" olduğunu saptadığı aracın kiralandığı firmadan zanlıların kimliklerine ulaştı.

Araca sahte plaka takan zanlılar G.E. (22) ve K.A. (21) polis ekiplerince evlerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde, araçtan çalındığı değerlendirilen 3 bin 275 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.E, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir camiye namaz kılmaya giden Oktan'ın park ettiği kamyonetin camı kırılarak torpidodaki 21 bin lirası çalınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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