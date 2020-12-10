Adana'da camı kırılan kamyonetin torpido gözünden 21 bin lira çalındı iddiası

Adana'da camı kırılan park halindeki kamyonetin torpido gözünde duran 21 bin liranın çalındığı iddiası üzerine polis harekete geçti.

Alınan bilgiye göre, polisi arayan Mehmet Oktan, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde namaz kılmak için caminin yanına park ettiği kamyonetinin camlarının kırıldığını, torpidodaki 21 bin lirasının çalındığını ileri sürdü.

Paraya kısa süre önce bankadan çektiğini ifade eden Oktan, şikayetçi oldu.

Ekipler, zanlı veya zanlıları bulmak için araştırma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney