Adana'da çalıntı ve hacizli araçları parçalayıp satan zanlı yakalandı
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir depoda çalıntı ve hacizli araçları parçalayarak sattığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, ev hapsi tedbiriyle salıverildi.
SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir depoda çalıntı ve hacizli araçları parçalayarak sattığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, ev hapsi tedbiriyle salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro ekipleri, Yeşiloba Mahallesi Yeni Metal Sanayi Sitesi'ndeki bir depoda, çalıntı ve hacizli araçların parçalanarak satıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda, depo sahibi İsmail Ü'yü (42) yakaladı.
Adreste, 5'i parçalanmış 17 araç ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.