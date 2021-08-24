Son dakika haberleri: Çalıntı otomobille durdurulan şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Çalıntı otomobille durdurulan şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çalıntı otomobille durdurulan şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çalıntı otomobille durdurulan şüpheli gözaltına alındı.

Adanan Menderes Bulvarı'nda, devriye görevi yapan polis ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi'nde (PTS) İmamoğlu ilçesinden çalıntı kaydı olduğu tespit edilen 80 AAS 915 otomobili takibe aldı.

M.M. idaresindeki otomobil polis ekiplerince durduruldu.

Gözaltına alınan sürücü işlemleri için emniyete götürüldü.

Son dakika haberleri: Çalıntı otomobille durdurulan şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Çalıntı otomobille durdurulan şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Çalıntı otomobille durdurulan şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Çalıntı otomobille durdurulan şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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