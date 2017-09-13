Adana'da Çalıntı Otomobil Göl Kenarında Bulundu

Adana'da çalındığı bildirilen otomobil, Seyhan Baraj Gölü kıyısında bulundu.



Alınan bilgiye göre, İbrahim Demirtaş'a ait 01 HB 104 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde, iş yerinin önünden kimliği belirsiz kişilerce çalındı.



Otomobilinin çalındığını fark eden Demirtaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, otomobili yine aynı mahallede Seyhan Baraj Gölü kıyısında terk edilmiş halde buldu.



Otomobil, yapılan çalışmaların ardından sahibine teslim edildi.



Ekipler, otomobili çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.