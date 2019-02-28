Adana'da Çalınan Otomobil Bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir dükkan önünden çalınan otomobil terk edilmiş olarak bulundu.

Asaiş Şube Müdürlüğü Yunus ekipleri, devriye görevi yaptıkları sırada Baraj Yolu Caddesi'nde 06 HH 218 plakalı otomobilin kazalı olarak durduğunu fark etti.

Ekipler, plaka sorgusu yaptıkları otomobilin Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir dükkan önünden gece saatlerinde çalındığını belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili şüphelileri tespit eden ekipler, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobil incelemenin ardından sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA