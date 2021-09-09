Adana'da çalılık yangını; beyaz araç polisi alarma geçirdi
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Adana'da çalılık yangını; beyaz araç polisi alarma geçirdi

Adana'da çalılık yangını; beyaz araç polisi alarma geçirdi
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da, çalılık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte söndürüldü.

ADANA'da, çalılık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte söndürüldü. Polis, 1 kişinin yangın çıkarıp, beyaz hafif ticari araçla bölgeden ayrıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. 

Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi'ndeki çalılık alanda, saat 15.30 sıralarında başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan 3 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve personelin müdahalesiyle alevler, 1 saatte söndürüldü. Çevredekiler, 1 kişinin çalılık alanda yangın çıkardığını ve beyaz hafif ticari araçla bölgeden ayrıldığını öne sürdü. Polis ekipleri ise çalışma başlattı.


Adana'da çalılık yangını; beyaz araç polisi alarma geçirdi
Adana'da çalılık yangını; beyaz araç polisi alarma geçirdi
Adana'da çalılık yangını; beyaz araç polisi alarma geçirdi
Adana'da çalılık yangını; beyaz araç polisi alarma geçirdi
Adana'da çalılık yangını; beyaz araç polisi alarma geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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