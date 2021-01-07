Adana'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Adana'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

07.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:54
Adana'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yumurtalık ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yumurtalık ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sarıgöl mevkiinde çalılık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Yaklaşık 30 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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