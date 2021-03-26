Adana'da çaldığı damlama sulama sistemlerini internetten satışa çıkaran zanlı yakalandı
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Adana'da çaldığı damlama sulama sistemlerini internetten satışa çıkaran zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da çaldığı damlama sulama sistemlerini internetten satışa çıkaran zanlı yakalandı

Adana'da, mandalina bahçesinden çaldığı 34 damlama sulama sistemini internetten satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

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Adana'da, mandalina bahçesinden çaldığı 34 damlama sulama sistemini internetten satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Yumurtalık ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde H.C. ve A.A'ya ait mandalina bahçesindeki barakadan 34 damlama sulama sistemi çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalıntı malzemeleri internetten satışa çıkardığını belirlediği zanlı F.Ö'yü evine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Sulama sistemleri de jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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