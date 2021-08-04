Adana'da "Çağrı Merkezi Operatörlüğü Kursu"nu tamamlayan kursiyerler görevlerine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da "Çağrı Merkezi Operatörlüğü Kursu"nu tamamlayan kursiyerler görevlerine başladı

Adana'da 'Çağrı Merkezi Operatörlüğü Kursu'nu tamamlayan kursiyerler görevlerine başladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana İl Temsilciliği öncülüğünde açılan "Çağrı Merkezi Operatörlüğü Kursu"nu tamamlayan kursiyerler görevlerine başladı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana İl Temsilciliği öncülüğünde açılan "Çağrı Merkezi Operatörlüğü Kursu"nu tamamlayan kursiyerler görevlerine başladı.

KADEM Adana İl Temsilciliği, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ve Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çağrı Merkezi Operatörlüğü Kursu"na katılan 13 kişi kursu başarıyla tamamladı.

KADEM Adana İl Temsilcisi Reşan Arlıer, yaptığı açıklamada, eğitim programlarıyla gençlerin mesleki yetkinlik kazanmış bireyler olmalarını hedeflediklerini belirterek, "Eğitim kurslarıyla mesleği olmayan, işsiz gençlerin sosyo-ekonomik hayata katılımının sağlanması amaçlanıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede nitelikli insan kaynağı yetiştirme eğitim programına destek olan kamu kurumlarımıza çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Varank Fahrettin Altun
Magazin Gülşen Onur Akay Gülben Ergen Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da "Çağrı Merkezi Operatörlüğü Kursu"nu tamamlayan kursiyerler görevlerine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 15:40:04. #1.15#

title