Adana'da "Çağrı Merkezi Operatörlüğü Kursu"nu tamamlayan kursiyerler görevlerine başladı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana İl Temsilciliği öncülüğünde açılan "Çağrı Merkezi Operatörlüğü Kursu"nu tamamlayan kursiyerler görevlerine başladı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana İl Temsilciliği öncülüğünde açılan "Çağrı Merkezi Operatörlüğü Kursu"nu tamamlayan kursiyerler görevlerine başladı.

KADEM Adana İl Temsilciliği, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ve Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çağrı Merkezi Operatörlüğü Kursu"na katılan 13 kişi kursu başarıyla tamamladı.

KADEM Adana İl Temsilcisi Reşan Arlıer, yaptığı açıklamada, eğitim programlarıyla gençlerin mesleki yetkinlik kazanmış bireyler olmalarını hedeflediklerini belirterek, "Eğitim kurslarıyla mesleği olmayan, işsiz gençlerin sosyo-ekonomik hayata katılımının sağlanması amaçlanıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede nitelikli insan kaynağı yetiştirme eğitim programına destek olan kamu kurumlarımıza çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal