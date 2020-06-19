Adana'da caddeler cuma namazı için doldu Adana'da caddeler cuma namazı için dolduKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması nedeniyle camilerde yer kalmayınca Adanalılar, cuma namazını caddelerde kıldı.

Adana'da caddeler cuma namazı için doldu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması nedeniyle camilerde yer kalmayınca Adanalılar, cuma namazını caddelerde kıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından normalleşme süreciyle birlikte tedbirler ışığında ilk cuma namazı, 29 Mayıs'ta kılınmaya başlandı. Bu hafta 4'üncüsü kılınan cuma namazı, camilerde yer kalmayınca sosyal mesafe kurallarına uygun olarak caddelerde kalabalık cemaatle kılındı. Merkez Seyhan ilçesindeki Yağ Camii'de yer kalmayınca cemaat, polis ekiplerince trafiğe kapatılan Ali Münif Yeğenağa Caddesi'ni doldurdu. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki caddede saf tutan cemaat, ezanın okunmasıyla birlikte namazlarını kıldı.

Kaynak: DHA