Caddede rastgele ateş açan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı
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Caddede rastgele ateş açan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da, tabancayla caddede rastgele ateş açan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana'da, tabancayla caddede rastgele ateş açan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde, motosiklette bulunan kimliği belirsiz 2 kişi tarafından tabancayla rastgele ateş açıldı.

Motosikletli şüphelilerin durmadan kaçtığı olayda, yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir iş yeri ve evin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, vatandaşların panik yaşadığı görüldü.

Caddede rastgele ateş açan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı
Caddede rastgele ateş açan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı
Caddede rastgele ateş açan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı
Caddede rastgele ateş açan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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