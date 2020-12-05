Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

05.12.2020 08:58 | Son Güncelleme: 05.12.2020 09:02
Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

ADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen ve Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar, boş kaldı.

ADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen ve Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar, boş kaldı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana'daki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kentin işlek meydanları ise insanların olmamasıyla birlikte sokak hayvanlarına kaldı. Kısıtlama genelgesinde sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkma olanağını değerlendiren bazı hayvanseverler ise caddelerde güvercinleri besledi.


Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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