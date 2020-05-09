Adana'da cadde ve sokaklar bu hafta sonuda boş kaldı

Adana'da cadde ve sokaklar bu hafta sonuda boş kaldıADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar bu haftada boş kaldı.