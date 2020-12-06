Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı
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Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı

06.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:30

Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı Ardahan'da hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı

ARDAHAN - Ardahan'da hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Ülke genelinde pandemiyle mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Ardahan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Vatandaşlar evlerine kapanırken, kentin işlek meydanları boş kaldı. Cadde ve sokaklar ise sokak hayvanlarına kaldı. Belediye temizlik işçileri, boş cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

Kentte kısıtlamadan muaf tutulan ekmek fırınları gibi iş yerleri mesailerine devam etti.

Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

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