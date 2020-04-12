Adana'da cadde ve sokaklar boş kaldı Adana'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla boş kalan cadde ve sokaklar drone ile görüntülendi.

Adana'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla boş kalan cadde ve sokaklar drone ile görüntülendi.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana'da şehrin işlek bulvar ve caddeleri ile meydan ve parkları boş kaldı.

Türkiye'nin ve Orta Doğunun en büyük camisi olan Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camisi, dünyanın halen kullanılan en eski köprülerinden biri olarak bilinen Taşköprü ve Büyük Saat Kulesi gibi simge mekanlarda sessizlik hakim oldu.

Boş kalan simge mekan, bulvar ve caddeler, gündüz ve akşam drone ile görüntülendi.

Kaynak: AA