Adana'da cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Adana'da cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adana'da cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

ADANA'da, iki grup arasında cadde ortasında çıkan kavgada Halil Ö. (23) ve Atakan K. (21), bıçaklanarak yaralandı.

ADANA'da, iki grup arasında cadde ortasında çıkan kavgada Halil Ö. (23) ve Atakan K. (21), bıçaklanarak yaralandı. Halil Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheliler aranıyor. 

Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle yol kenarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Halil Ö. ve Atakan K., grup içerisinde kimliği belirsiz kişilerce vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Şüpheliler suç aleti bıçağı yol kenarına atıp, kaçarken yaralılar ise yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Halil Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, suç aleti bıçağı kriminal inceleme için emniyete götürdü.Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Adana'da cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Adana'da cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Adana'da cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Adana'da cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Adana'da cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Adana'da cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci

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