Adana'da ByLock kullanıcısı sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haber leşme programı Bylock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütü üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık R.Ç. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında dava dosyasına giren tespit ve değerlendirme tutanağına göre R.Ç'nin ByLock kullandığının belirlendiğini ve örgüte ait KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kaydının bulunduğunu ifade ederek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık R.Ç, savunmasında ByLock kullanıcısı olmadığını ve örgütsel konumunun bulunmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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