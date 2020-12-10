Adana'da ByLock kullanıcısı sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Adana'da ByLock kullanıcısı sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

10.12.2020 17:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:46
Adana'da ByLock kullanıcısı sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik davada örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik davada örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık B.H.B. ve avukatı katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık B.H.B'nin FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini, sanığın HTS kayıtlarının yapılan incelemesinde haklarında "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan birçok kişiyle yoğun görüşme trafiğinin bulunduğunu belirterek üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık B.H.B. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık B.H.B'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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