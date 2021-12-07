Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 8 yıl hapis
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütü üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haber leşme programı Bylock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütü üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık C.Ç. ve avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, C.Ç'nin ByLock kullandığının belirlendiğini, FETÖ iltisakı gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında "tayine tabi personel" statüsünde çalıştığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı açtırdığını belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık C.Ç, savunmasında ByLock kullanıcısı olmadığını ve örgütsel konumunun bulunmadığını ileri sürdü.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri