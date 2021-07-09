Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.B. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, A.B'nin ByLock kullandığının belirlendiğini, terör örgütü elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını ve FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan kurumlarda üyelik kaydının bulunduğunu savunarak sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.B, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren A.B, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Hakkımdaki ByLock tespitini kabul etmiyorum. FETÖ'ye finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

FETÖ itirafçısı eski general Serdar Atasoy tekrar gözaltına alındı
FETÖ itirafçısı eski general Serdar Atasoy tekrar gözaltına alındı
Antalya'da cinayetin izlerini fondötenle kapatan resim öğretmenine müebbet hapis
Antalya'da cinayetin izlerini fondötenle kapatan resim öğretmenine müebbet hapis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Sertab Erener İbrahim Selim Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Erol Bulut Salih Uçan Younes Belhanda Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 14:54:06. #1.14#

title