Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis - Haberler

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Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

AA, Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık E.K. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, E.K'nin ByLock kullandığının belirlendiğini ve evinde örgütsel sohbet toplantıları düzenlediğini belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık E.K, savunmasında, ByLock kullanmadığını ve örgütsel konumunun bulunmadığını belirterek, "FETÖ üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, ByLock, Terör, Adana, Güncel, Haberler

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