Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis - Haberler
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Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haber leşme programı Bylock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık A.Ö. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dava dosyasına giren tespit ve değerlendirme tutanağına göre, A.Ö'nün ByLock kullandığının belirlendiğini, KHK ile kapatılan örgüte ait kurumlarda SGK kaydının bulunduğunu, hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin olduğunu ifade ederek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.Ö, savunmasında ByLock kullanıcısı olmadığını ve örgütsel konumunun bulunmadığını ileri sürerek, "Aleyhime olan belgeleri kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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