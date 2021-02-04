Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

04.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:24
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) gizli haberleşme ağı ByLock kullandığı belirlenen tutuksuz sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) gizli haberleşme ağı ByLock kullandığı belirlenen tutuksuz sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık K.O. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dava dosyasına gelen tespit ve değerlendirme tutanağına göre K.O'nun FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğunun belirlendiğini belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık K.O. savunmasında, "ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Aleyhime olan belgeleri kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık K.O'nun mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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