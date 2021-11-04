Adana'da ByLock kullanıcısı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haber leşme programı Bylock kullandığı belirlenen eski öğretmen, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.O. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dava dosyasına giren tespit ve değerlendirme tutanağına göre H.O'nun ByLock kullandığının belirlendiğini, örgüte ait KHK ile kapatılan dershanede öğretmen olarak çalıştığını ve örgütsel sohbet toplantılarını organize ettiğini belirtti.

Savcı ayrıca sanığın örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını ve FETÖ içerisindeki faaliyetlerine ilişkin, hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu belirterek, H.O'nun "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.O. savunmasında, ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürerek, "FETÖ üyesi değilim. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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