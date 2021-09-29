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Adana'da ByLock kullanıcısı 2 eski polise 6 yıl 3'er ay hapis cezası

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da ByLock kullanıcısı 2 eski polise 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen 2 eski polis, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haber leşme programı Bylock kullandığı belirlenen 2 eski polis, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanıklar S.Ö. ve İ.A. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dava dosyasına giren tespit ve değerlendirme tutanağına göre sanıkların FETÖ'nün gizli haber leşme programı ByLock kullandıklarının belirlendiğini ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını belirterek, S.Ö. ve İ.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ.A. savunmasında, ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürdü.

Örgütsel bir konumu bulunmadığını savunan İ.A, "Aleyhime olan belgeleri kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanık S.Ö de suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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