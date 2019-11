Adana'da Büyüksaat, 137 yıldır zamanı gösteriyor

04.11.2019 11:06

ADANA'nın tarihi simgelerinden ve Türkiye'nin en uzun saat kulesi olan Büyüksaat, 137 yıldır çalışıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde bulunan dönemin Adana Valisi Abidin Paşa zamanında yapımı tamamlanan tarihi Büyüksaat Kulesi kentin önemli simgelerinden. 7 yıldır her hafta saatin bakımını ve ayarlamalarını yapan Mustafa Demirbağ, işini çok severek yaptığını belirterek saat hakkında bilgi verdi. Demirbağ, "Tarihi Büyüksaat vurmalı bir mekanizmaya sahip. Bundan dolayı her hafta ayarlanması ve bakımı yapılması gerekiyor. Adana Büyükşehir Belediyesi personeli olarak ben de her hafta bu tarihi saatin bakımını yapıyorum" dedi. Büyüksaat Kulesi'nin mekanik yapısından dolayı sürekli bakıma ve kuruluma ihtiyaç duyduğunu belirten Demirbağ, Kurtuluş Savaşı zamanında tahrip olan tarihi saatin mekanizmasını 1925 yılında Almanya'dan getirilen bir mekanizma ile değiştirildiğini söyledi.

112 BASAMAK ÇIKMAK BİRAZ YORUYORBüyüksaat Kulesi'nin tepesinde bulunan çan bölümüne çıkmak için tam olarak 112 basamak çıktığını kaydeden Mustafa Demirbağ, bu durumun kendisini biraz yorsa da alıştığını söyledi. 32 metre yüksekliğindeki Büyüksaat'in ülkenin en uzun saati olma unvanını taşıdığını da hatırlatan Demirbağ, "Tarihe tanıklık eden bir yapının içindeyiz. Bu saatin daha uzun yıllar bu kente hizmet vereceğini düşünüyorum" diye konuştu.UÇURTMA TAKILINCA DURMUŞTU

Tarihi saat kulesinin kapısını her açtığında saati görmeye gelen kişilerin yukarı çıkmak istediğini belirten Mustafa Demirbağ, gerekli izinlerin alınması durumunda insanların Büyüksaat Kulesi'nin tepesine çıkıp, kent manzarasını seyredebileceklerini dile getirdi. Önceki yıllarda saatin bakımını yapmaya geldiği bir gün mekanizmanın durduğunu fark ettiğini söyleyen Demirbağ, yukarı çıktığında saate uçurtma takıldığını gördüğünü ve uçurtmayı çıkartınca saatin tekrar çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA