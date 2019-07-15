Adana’da “Büyük Akdeniz Şöleni”

Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla 4 – 6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, şehrin mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturacak.

Adana’da “Büyük Akdeniz Şöleni”

Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla 4 – 6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, şehrin mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturacak.

Kaynak: Dunya.com

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