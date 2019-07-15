Adana’da “Büyük Akdeniz Şöleni”
Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla 4 – 6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, şehrin mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturacak.
Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla 4 – 6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, şehrin mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturacak.
Kaynak: Dunya.com
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