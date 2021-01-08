Büyü yapma bahanesiyle tavuğa eziyet ettiği öne sürülen zanlı yakalandı
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Büyü yapma bahanesiyle tavuğa eziyet ettiği öne sürülen zanlı yakalandı

08.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:23

Adana'da "büyü yapma" bahanesiyle eziyet çektirdiği tavuğu telef ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da "büyü yapma" bahanesiyle eziyet çektirdiği tavuğu telef ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ile Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, "büyü yapma" bahanesiyle eziyet çektirdiği tavuğu telef edip ateşe attığı öne sürülen Yusuf Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Büyü yapma bahanesiyle tavuğa eziyet ettiği öne sürülen zanlı yakalandı
Büyü yapma bahanesiyle tavuğa eziyet ettiği öne sürülen zanlı yakalandı
Büyü yapma bahanesiyle tavuğa eziyet ettiği öne sürülen zanlı yakalandı
Büyü yapma bahanesiyle tavuğa eziyet ettiği öne sürülen zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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