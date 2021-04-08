ADANA'DA BULUNAN TİMSAH, TARSUS DOĞA PARKI'NDA KORUMA ALTINA ALINDI
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ADANA'DA BULUNAN TİMSAH, TARSUS DOĞA PARKI'NDA KORUMA ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da bir iş yerinin bodrum katında bulunan timsah, Tarsus Doğa Parkı'na teslim edilerek koruma altına alındı.

ADANA'da bir iş yerinin bodrum katında bulunan timsah, Tarsus Doğa Parkı'na teslim edilerek koruma altına alındı. Genel kontrolleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan yavru timsah, Tarsus Doğa Parkı'nda özel bir yaşam alanına konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ekipleri tarafından 6 Nisan Salı günü bir iş yerinin bodrum katında timsah bulundu. Timsahın yurda sokulması, satılması ve beslenmesi yasak olduğu için iş yeri sahibine 3 bin lira para cezası kesildi. Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olan timsah, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı'na teslim edilerek koruma altına alındı. Büyükşehir veteriner hekimleri tarafından klinikte genel kontrolleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan yavru timsah, park içerisinde özel bir yaşam alanına konuldu.

'YAŞAMINA TARSUS'TA DEVAM EDECEK'

Tarsus Doğa Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Celal Çevirgenoğlu, timsahın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Adana bölgesinde el konulan timsah Tarsus Doğa Parkı'na getirildi. Gerekli sağlık kontrolleri yapıldı ve kendisine uygun bir bölmeye alındı. Şu an hiçbir problemi yok. Artık yaşamına Tarsus Doğa Parkı'nda devam edecek" dedi.

ADANA'DA BULUNAN TİMSAH, TARSUS DOĞA PARKI'NDA KORUMA ALTINA ALINDI
ADANA'DA BULUNAN TİMSAH, TARSUS DOĞA PARKI'NDA KORUMA ALTINA ALINDI
ADANA'DA BULUNAN TİMSAH, TARSUS DOĞA PARKI'NDA KORUMA ALTINA ALINDI
ADANA'DA BULUNAN TİMSAH, TARSUS DOĞA PARKI'NDA KORUMA ALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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