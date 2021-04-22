Adana'da bulunan ısı yalıtımlı Hint keneviri serasının görüntüsü ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da bulunan ısı yalıtımlı Hint keneviri serasının görüntüsü ortaya çıktı

Adana'da bulunan ısı yalıtımlı Hint keneviri serasının görüntüsü ortaya çıktı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda ortaya çıkarılan ısı yalıtımlı Hint keneviri serasının görüntüsü ortaya çıktı.

Adana'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda ortaya çıkarılan ısı yalıtımlı Hint keneviri serasının görüntüsü ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir eve yapılan baskında bulunan Hint keneviri yetiştirmek için kurulan özel yapım seranın görüntüsü basınla paylaşıldı.

Polisin çektiği görüntülerde, ısı yalıtımlı, havalandırmalı ve özel ışıklarla aydınlatılmış kabin içerisinde 10 kök Hint kenevirinin ekili olduğu görülüyor. Kabin içerisinde vantilatör, fan, ışık, ısı ölçer, 8 kutu çeşitli kimyasal ele geçiren ekipler, 312,64 gram da esrar ele geçiriyor.

Polis, 20 Nisan'da bir eve düzenlediği operasyonda ısı yalıtımlı Hint keneviri serası ele geçirmiş, kimliklerini belirlediği 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türbede saygısızlık yapıp TikTok'a video çeken şüpheli serbest bırakıldı
Türbede saygısızlık yapıp TikTok'a video çeken şüpheli serbest bırakıldı
Son Dakika | Adana'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Son Dakika | Adana'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Babasının tabancasıyla kendisini vuran minik Medine'den acı haber
Babasının tabancasıyla kendisini vuran minik Medine'den acı haber
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Ersin Tatar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Esra Erol Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Abdullah Avcı Mete Kalkavan Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da bulunan ısı yalıtımlı Hint keneviri serasının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:05:02. #1.16#

title