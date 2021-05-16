Adana'da buğdayda 778 bin ton rekolte bekleniyor
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Adana'da buğdayda 778 bin ton rekolte bekleniyor

Adana'da buğdayda 778 bin ton rekolte bekleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana'da bu yıl buğday rekoltesinin 778 bin ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Adana'da bu yıl buğday rekoltesinin 778 bin ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin yaptığı açıklamada, bu yıl ilk buğday hasadının, iklim şartlarının elverişli gitmesi ile Adana'da erken ekim yapılan ve sulanan kesimlerde 12 Mayıs'ta başladığını hatırlattı.

Ülkemizde 2020 yılı buğday üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 7,9'luk artışla 20,5 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirten Tekin, "Geçen yıl 20 milyon 500 bin ton buğday üretimi gerçekleşen ülkemizde Adana, Türkiye buğday üretiminin yaklaşık olarak yüzde 3.8'ini karşılayarak, 6. sırada yer almıştır. 2020 TÜİK verilerine göre Adana'da 1 milyon 586 bin 16 dekar alanda 621 bin 724 ton üretim gerçekleşirken bu yıl ilk tahminlere göre yaklaşık 1 milyon 608 bin dekar alanda 778 bin ton olarak gerçekleşeceği beklenmektedir" dedi.

Verim yüksek

Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin doğru dozda ve doğru zamanda uygulanması sonucunda 2021 yılında buğday kalitesi ve veriminin yüksek beklendiğini vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Adana'da verim ortalaması 483 kg/da olmakla birlikte en yüksek verim ilimizde dekara 500 ila 650 kg arasında değişmektedir. Bununla beraber il ve ilçe müdürlüklerimiz personelinden oluşan ekipler tarafından buğday alanlarımızın ana zararlılarından sünenin takibi başarılı bir şekilde yapılmış olup, bu takip hasat sonuna kadar devam edecektir. Geçen yıl Türkiye'nin ilk buğday hasadı 17 Mayıs tarihinde Adana ili Karataş ilçesinde yapılmış olup bu yıl ilk buğday hasadı, iklim şartlarının elverişli gitmesi ile yine ilimizde erken ekim yapılan ve sulanan kesimlerde 12 Mayıs'ta başlamıştır. 267 bin da ile Ceyhan ilçemiz ilimizde buğday ekim alanlarında birinci sırada yer almakta olup, bunu 255 bin ile Sarıçam, 249 bin ile Kozan, 181 bin ile İmamoğlu 100 bin ile Karataş ve Karaisalı, Yüreğir ve Yumurtalık ilçelerimiz takip etmektedir. Birçok üründe olduğu gibi buğdayda da kilo başına 10 kuruş destek mevcut. Şu anki piyasa fiyatı 2,2 ila 2,1 TL arasındadır."

Üreticilere destek

Üreticilerin ürünlerini lisanslı depo işletmelerine ait depolarda depolayabileceklerine dikkat çeken Tekin, "Lisanslı depolara stoklanarak elektronik ürün senedi aracılığıyla alım, satımı yapılan ürünler 31 Aralık 2023 tarihine kadar; zirai stopaj vergisinden yüzde 2, elde edilen kar gelir/kurumlar vergisinden yüzde 20, ve TMO'nun geçici alım merkezlerinde aldığı yüzde 1 hizmet bedelinden muaf olacaklardır. Ürünlerini lisanslı depoculuk şirketlerine teslim ederek elektronik ürün senetlerini borsada satan üreticilere ton başına 25 TL nakliye ücreti desteği sağlanacaktır. Aynı zamanda Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler ile üretici örgütlerine ürünlerini, 5300 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren lisanslı depo işletmelerine depolamak üzere teslim etmeleri halinde, her üretim yılına ait ürün için en faza 6 ay süre ile ilave kira desteği verilmektedir" dedi. - ADANA

Adana'da buğdayda 778 bin ton rekolte bekleniyor
Adana'da buğdayda 778 bin ton rekolte bekleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Adana'da buğdayda 778 bin ton rekolte bekleniyor - Haberler Ekonomi
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